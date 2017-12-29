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قول (نبارك لك النجاح)
23 ربيع الثاني 1439

السؤال

هل يجوز أن نقول لشخص: (نبارك لك النجاح) أم لا يجوز؛ لأن المبارِك هو الله، وبيده البركة وحده، ليست لأحد منا؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فولا ريب أن مقصود الناس من ذلك هو الدعاء له بالبركة؛ كقولهم في التعزية : عظمنا له الأجر. : أي دعونا له بذلك ، ولكن هذا لا يسوِّغ تصحيح هذه العبارة ؛ لأن الشريعة نهت عن مثلها مع صحة القصد ؛ كعبارة : ما شاء الله وشئت ، وغيرها ، وحيث إن في قول الناس : "نبارك له" نسبة البركة إليهم في الظاهر فأرى كراهتها ، وتُستبدل بعبارات مثل : هنيئاً لك ، أو بارك الله لك فيما آتاك . والله أعلم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

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