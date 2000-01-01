أنت هنا

الرئيسية » العلمي » الفتاوى
المسح على النعال إذا كانت تحت الكعبين
27 ربيع الثاني 1439

السؤال

نقرأ أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساتراً لمحل الفرض.

فهل معنى ذلك: أنه يجوز المسح على (الكنادر) المعروفة -أكرمكم الله- الآن وغالباً ما تكون تحت الكعبين، خصوصاً إذا كان في نزعها مشقة؟ وإذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة فما الحكم؟ وكذلك إذا خلعت الخفين وأنت على طهارة المسح فهل تصلي في ذلك؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فإذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين: (فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) قال: وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف، فالاحتياط: إذا كان الخف دون الكعبين ألا تمسح عليه، تبعاً لرأي الجمهور.

وأما إذا تمت المدة وأنت على طهارة في مسح فاستمر على طهارتك حتى ينتقض وضوؤك بناقض آخر، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء على القول الصحيح، إذا لا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، وإذا لم يكن دليل فالذي يقول: إنه ينتقض، يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذلك لو خلع الإنسان الجورب الذي كان يمسح عليه فإن طهارته باقية، ولا تنتقض إلا إذا وجد ناقض آخر كبول أو غائط أو ريح، فهو على طهارته، فإذا انتقض وضوؤه وتوضأ فلا بأس أن يعيد الخفين أو الجوارب بعد الوضوء الثاني.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

طباعةارسل الصفحة





العلمي
النهي عن إطالة الإمام في الفريضة
د. عبد الرحمن بن عوض القرني
كشف استشكال متعلق بآيتي النساء [78-79]
إبراهيم الأزرق
أثر الغرر في عقود المشتقات المالية
د. إبراهيم عبد الحليم عبادة - د. عبد الله محمد ربابعة
لوازم دعويّة حول طبيعة الداعية وهُويّته وعُدّته (4/ 4)
خباب الحمد
التبيين في بعض أحكام التأمين
فهد بن يحيى العماري
استشارات
خطوات نحو إصلاح القلوب؟!
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر
متردد في عملي!
د. خالد رُوشه
ما العمل إذا عرفت أنني في آخر الزمان وتجاه الفتن؟!
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر
زوجتي تبعدني عن والديّ وأهلي
د. خالد رُوشه
كيف نخاطب من يتساءل عن تأخر الأمة؟!
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر