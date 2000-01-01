الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فمنصب القضاء من الضروريات للأمة، وتوليه فرض كفاية، وربما كان فرض عين على القادر إذا لم يقم به من تحصل بهم الكفاية، فعلى من رُشِّح لذلك أن يستعين بالله ويحتسب. ومن قبله بنية صالحة فالله يعينه ويثيبه؛ لأنه يصير بالنية الصالحة عملًا صالحا، وفي منصب القضاء فصل الخصومات وأداء الحقوق ونصر المظلوم، ومن كان ذا ديانة وأمانة فهذا في حقه آكد؛ لئلا يتولى ذلك من ليس كذلك. ونسأل الله أن يعين من ابتُلي به ويسدده، وأن يقيم به العدل ويدفع الظلم. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك. في 21 ربيع الآخر 1439هـ.