الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالمقصود بهذا الاسم التسويقي هو وضع طبقة بيضاء لامعة من السيراميك أو الخزف على الأسنان تخفي عيوبها.

ولا أعلم في الشريعة ما يمنع منها، والأصل فيها هو الحل؛ وذلك حتى لو أدى الأمر إلى حك ما بين الأسنان؛ لأنه حك يُملأ بعد ذلك بهذه المادة، وليس هو من تغيير خلق الله وإنما هو إعادة الأسنان إلى حالها الأصلية.

ومما يُستثنى من ذلك فيدخل في المنع: الغش والتدليس لخاطب أو محطوبة، وكلك لو ثبت وجود ضرر على الأسنان بسببها. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم