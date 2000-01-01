الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:

المشبَّه في الآية الأولى: هو الذي يُنفقُ مالَه رياءً، والمشبَّه به هو: الماءُ النَّازلُ على صفوان، والمشبَّه في الآية الثَّانية: هو المتصدِّقُ الذي يُبطلُ صدقتَهُ بالمَنِّ بعدما استحقَّ الثَّواب، والمشبَّه به: صاحبُ الجنَّة التي أصابها إعصارٌ وهو أحوجُ ما يكون إليها؛ لضعفه بالكبر وضعف ذريَّته.

والفائدةُ الاعجازيَّة: أنَّه ضربَ المثل بضدَّيْن -وهما الماء والنار- لشيءٍ واحدٍ، وهو بطلانُ صدقة المرائي، والمثلُ المائيّ في قوله: ((فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا)) [البقرة:264] والثَّاني: ((فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٞ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ)) [البقرة:266].

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

قال ذلك:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في يوم السبت الموافق ١٥ جمادى الآخرة ١٤٣٩ هـ