الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فهذا لا أصل له في الشرع، وهو بدعة لا أصل لها، ويجب تركها والتخلي عنها، وليست هناك ذبائح لا في أول رجب ولا في نصفه ولا في آخره، وليس هناك شيء من الأشهر له ذبائح، والذبائح معروفة أنها ذبائح الأضحى، وذبائح الهدي في الحج وفي العمرة، ولا وجود لذبائح في غير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.