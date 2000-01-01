14 رمضان 1439
السؤال
بعضُ العامَّةِ يقولون عندَ أكلِ التَّمر، إذا أراد الضَّيفُ أن يأكلَ التمرَ وقد أكلَ عددًا زوجيًّا، يقولون: (إنَّ اللهَ وِتْرٌ يحبُّ الوِتْرُ) هل يَدخلُ في هذا الحديث ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
لا، ما يَدخل، ما يَظهر لي، أنا لا يَظهر لي الوتر إلا فيما وردَ فيهِ الوتر، أما في مثلِ أكلِ تمرات، في صباحِ العيدِ كان يأكلهُنَّ وترًا، أمّا مثلًا: إنسان يريدُ يُفطر وهو صائم عند المغرب، ما أقول له: كُلْهُنَّ وِترًا، يعني تعيينُ الاستحباب يحتاجُ إلى دليلٍ خاصٍّ، وإلَّا لو أُخِذَ بهذا يعني الأمرُ كثيرٌ، يمكن نقول: وكذلك اللُّقَيْمَات، تأكل اللُّقَيْمَات، إذا أكلتَ العشاءَ كُلْ ثلاثَ لُقَيْمَات ولَّا [أو] خمس ولَّا سبع ! والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.