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فطر من هم في سفر دائم
14 رمضان 1439

السؤال

بعضُ العامَّةِ يقولون عندَ أكلِ التَّمر، إذا أراد الضَّيفُ أن يأكلَ التمرَ وقد أكلَ عددًا زوجيًّا، يقولون: (إنَّ اللهَ وِتْرٌ يحبُّ الوِتْرُ) هل يَدخلُ في هذا الحديث ؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

لا، ما يَدخل، ما يَظهر لي، أنا لا يَظهر لي الوتر إلا فيما وردَ فيهِ الوتر، أما في مثلِ أكلِ تمرات، في صباحِ العيدِ كان يأكلهُنَّ وترًا، أمّا مثلًا: إنسان يريدُ يُفطر وهو صائم عند المغرب، ما أقول له: كُلْهُنَّ وِترًا، يعني تعيينُ الاستحباب يحتاجُ إلى دليلٍ خاصٍّ، وإلَّا لو أُخِذَ بهذا يعني الأمرُ كثيرٌ، يمكن نقول: وكذلك اللُّقَيْمَات، تأكل اللُّقَيْمَات، إذا أكلتَ العشاءَ كُلْ ثلاثَ لُقَيْمَات ولَّا [أو] خمس ولَّا سبع !  والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

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