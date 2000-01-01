الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

لا، ما يَدخل، ما يَظهر لي، أنا لا يَظهر لي الوتر إلا فيما وردَ فيهِ الوتر، أما في مثلِ أكلِ تمرات، في صباحِ العيدِ كان يأكلهُنَّ وترًا، أمّا مثلًا: إنسان يريدُ يُفطر وهو صائم عند المغرب، ما أقول له: كُلْهُنَّ وِترًا، يعني تعيينُ الاستحباب يحتاجُ إلى دليلٍ خاصٍّ، وإلَّا لو أُخِذَ بهذا يعني الأمرُ كثيرٌ، يمكن نقول: وكذلك اللُّقَيْمَات، تأكل اللُّقَيْمَات، إذا أكلتَ العشاءَ كُلْ ثلاثَ لُقَيْمَات ولَّا [أو] خمس ولَّا سبع ! والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.