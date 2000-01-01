الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:

فمن شروط الاعتكاف أن يلزم المعتكف المسجد، وأن يبتعد عن أمور النساء، والمرأة أيضاً تبتعد عن زوجها، ولا يحصل بينهما لقاء أيام الاعتكاف، ولا يخرج المعتكف إلا للأشياء الضرورية: كقضاء الحاجة إذا لم يكن هناك دورة مياه قريبة، أو أمر ضروري يخرج له كما إذا كان هناك مكان يأكل فيه، ويتسحر فيه، ويتعشى فيه، أو يفطر فيه، فله أن يخرج، أما إذا أمكن هذا في المسجد فلا يخرج.

ومن مفسدات الاعتكاف الجماع، والغرض من الاعتكاف هو البقاء في المسجد مقبلاً على ذكر الله، مقبلاً على تلاوة القرآن، مقبلاً على كثرة الاستغفار وعلى محاسبة النفس بحيث يستفيد في هذه الأيام القصيرة من اتصاله بربه، ومن تقربه إليه، وتضرعه بين يديه وانكساره، وانطراحه، عله أن يصيب نفحة من الباري تسعده ولا يشقى بعدها أبداً وما ذلك على الله بعزيز.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم