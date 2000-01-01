22 رمضان 1439
السؤال
يا شيخ ! رعاك الله ! إذا وافقت إحدى ليالي الوتر في العشر ليلة الجمعة، فهل تكون أرجى ليلة للقدر؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
فلا نعلم في الشريعة دليلا على أنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر فإنها تكون ليلة القدر ، وعليه: فلا يجزم بذلك ولا يعتقد صحته ، والمشروع هو الاجتهاد في ليالي العشر كلها ؛ فإن من فعل ذلك فقد أدرك ليلة القدر بيقين . والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.