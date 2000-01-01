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وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر، فهل تكون أرجى ليلة للقدر؟
22 رمضان 1439

السؤال

يا شيخ ! رعاك الله ! إذا وافقت إحدى ليالي الوتر في العشر ليلة الجمعة، فهل تكون أرجى ليلة للقدر؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
فلا نعلم في الشريعة دليلا على أنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر فإنها تكون ليلة القدر ، وعليه: فلا يجزم بذلك ولا يعتقد صحته ، والمشروع هو الاجتهاد في ليالي العشر كلها ؛ فإن من فعل ذلك فقد أدرك ليلة القدر بيقين . والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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