الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فإن تشبيه المحمود بالمذموم ليس مذموما مطلقا، بل المعوَّل في ذلك على وجه الشبه؛ فقد يكون في الشيء المذموم خصلة حسنة أو ظاهرة جلية تصلح للتشبيه بها، وفي الحديث تشبيه إلقاء الوحي بصلصلة الجرس أي: من حيث وقعُه على السمع وتتابع الصوت، وهذا هو وجه الشبه، فهذا التشبيه مناسب جدا في بيان قوة صوت الوحي وتتابعه، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان ينفُذهُم ذلك» فشبَّه وقع كلام الله في أسماع الملائكة متتابعا بوقع صوت السلسلة تجر على صفوان في مسمع الإنسان، ولهذا قال: (ينفُذهم)،

والله أعلم. أملاه: عبد الرحمن بن ناصر البراك في الخامس من ذي القعدة 1439ه.