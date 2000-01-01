وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فإن نصوص السنة كثيرا ما كانت تخرج بالنظر إلى الغالب الأعظم ممن حول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يعني هذا أن الأجر لا يشمل من أحسن إلى غير المسلم؛ فقد قال الله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" وعاد يهوديا في مرضه، وأجاب دعوة يهودية، ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه إلى أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات، وأن يجرى عليهم القوت، وأهدى إلى أخيه المشرك ثوبا من حرير.

ونظير ذلك أن أكثر خطابات الشريعة كانت بصيغة التذكير؛ فهذا لا يعني عند العلماء عدم دخول الإناث، ولكن لأن أكثر من يخالطه ويشاهده في المسجد وفي الأسواق هم الرجال، ويعتبر أولئك العلماء أن كل خطاب للرجل فهو خطاب للمرأة.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم