الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنعم ورد ت أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجُمعة وليلتها؛ ولكنها أحاديثٌ ضعيفة لكن بمجموعها يُأخذ استحباب قراءتها في يوم الجُمعة وليلتها، ولا يكفي قراءة بعضها بل يقرأها كاملة؛ لأن سُورة الكهف لا تنطبق على بعضها لابُد من إكمالها، وهي مُيسرة ولله الحمد من كان يحفظها يقرأها من حفظه ومن كان لا يحفظها يقرأها من المُصحف.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.