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وقت التكبير في عشر ذي الحجة
3 ذو الحجه 1440

السؤال

متى يبدأ التكبير في أيام العشر؟ وهل صحيح أن التكبير المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق؟ 

أجاب عنها:
د.عبدالكريم الخضير

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فيبدأ التكبير من دخول العشر، وهو بغروب الشمس من آخر يوم من أيام ذي القعدة، فإذا غابت الشمس ودخل شهر ذي الحجة بدأ التكبير، ويستمر إلى آخر أيام التشريق؛ لأنه حُفظ عن عمر –رضي الله عنه- وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يكبرون أيام التشريق وهم في محل إقامتهم، وترتج منى بالتكبير، مما يدل على أنه يستمر.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

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