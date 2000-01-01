الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده. أما بعد.

إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام، أو عند حذاء الأقدام، فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم؛ لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أن فيه إهانة للقرآن، وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام.

والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم