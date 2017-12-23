وثق "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" قيام مليشيات الحوثي الانقلابية بالاختطاف والإخفاء قسريًّا لأكثر من 18606 أشخاص في مختلف محافظات البلاد؛ وذلك في المدة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو من العام الجاري (2017).

وجاء في بيان صادر عن التحالف أن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها مليشيا الحوثي بلغت نحو 15968، بينما تجاوزت حالات الإخفاء القسري 2638 شخصا في مختلف محافظات اليمن.

ونوه البيان إلى أن حالات الإخفاء القسري خلال عامي 2014 و2015 بلغت أكثر من 1917 شخصا.

وأشار التحالف إلى معاناة المختطفين والمختفين من أوضاع صحية صعبة جراء عمليات التعذيب، مؤكدا أن هذه العمليات تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وطالب التحالف اليمني مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف الفوري عن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري واطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين من السجون، داعياً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وكافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على المليشيا للافراج عن كافة المعتقلين والمخفيين والكشف عن أماكنهم.

وأكد التحالف أنه مستمر في عملية رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تطال المدنيين وذلك عبر راصديه في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات التي تشهد عمليات حرب تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين وما تتسبب به من انتهاكات ممنهجة التي تطال النساء والأطفال والبنى التحتية.