حاول السفير الأمريكي الجديد في هولندا، بيتي هوكسترا، التنصل من تصريحات سابقة له في العام 2015؛ اتهم فيها المسلمين المقيمين في هولندا بإثارة الفوضى، لكن مقطع فيديو متداول أكد صحة ما صدر عنه من تصريحات.

وسئل الدبلوماسي الأميركي -في مقابلة مع محطة التلفزيون الهولندية الرسمية "أن أو أس"- عما إذا قال إن هناك "فوضى" و"مناطق خارجة عن القانون في هولندا"، فأجاب: "لا لم أقل هذا"، ثم أضاف: "هذا ما نسميه الأخبار الكاذبة"، وهي عبارة يُكثر من استخدامها الرئيس دونالد ترامب في هجومه على وسائل الإعلام المعارضة له.

غير أن السفير الأميركي الجديد يظهر في فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول: "لقد وصلت الحركة الإسلامية إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في الفوضى، هناك فوضى في هولندا، سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق".

وبعد عرض الفيديو، وإزاء إصرار الصحافي المحاور على هوكسترا بأنه قال هذه التصريحات المثبتة في مقطع الفيديو، تراجع الأخير وقال "أنا لم اقل عن هذه إنها أخبار كاذبة"!!.

وهوكسترا أميركي من أصل هولندي، وكان عضوا في مجلس النواب عن ولاية ميتشيغن. وقد عيّن سفيرا لواشنطن في هولندا في الحادي عشر من الشهر الجاري.