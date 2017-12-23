اتهمت وزارة الدفاع الهندية القوات الباكستانية بقصف منطقة داخل إقليم كشمير المحتل؛ ما تسبب في مقتل 4 عسكريين هنود؛ بينهم ضابط.

وقال ناطق باسم الوزارة: إن "ضابطا برتبة رائد في الجيش الهندي، وثلاثة جنود، قتلوا في قصف باكستاني على خط السيطرة بقسم كيري التابع لمقاطعة راجوري، في جامو وكشمير"، في إشارة إلى القسم الذي تحتله الهند من إقليم كشمير.

وأضاف الناطق في بيان أن "جنديين اثنين آخرين أصيبا أيضاً، ويتلقيان حالياً العلاج الطبي اللازم".

وأشار إلى أن "الجيش الهندي رد بقوة وفعالية على مواقع الجيش الباكستاني".

ويشهد الجزء الخاضع للاحتلال الهندي من إقليم كشمير وجود جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد الاحتلال الهندي لمناطقها. ويطالب الكشميريون بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب في الشطر الخاضع للاحتلال الهندي من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.