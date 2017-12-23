كشف رجل مسلم أمريكي عن تعرض ابنته البالغة من العمر 14 عاما للضرب والتعذيب الوحشي من قبل بعض زميلاتها، وذلك بدون أدنى مبرر سوى أنها فتلة مسلمة.

وقال والد الفتاة “شاكل مونشي” في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ‘‘ بعض الفتيات أخذن ينعتن ابنته بالإرهابية؛ ثم تجمعن عليها وأخذن يضربنها'، مؤكداً أنها 'تعاني من كدمات منتشرة بجميع وجهها، وهناك سواد حول إحدى عينيها وجروح في رقبتها وآثار أظافر كبيرة‘‘.

وفي الوقت الذي لم تنته فيه الشرطة بعد من التحقيقات التي أجرتها للتأكد من اتهامات والد الفتاة بأن ابنته تعرضت لهذا الضرب العنيف؛ لأنها مسلمة، يحاول رئيس شرطة فلوريدا الحديث عن أن هذه المشاجرة قد تكون وقعت بسبب مشكلة أخرى بين الفتيات.

لكن المستشار القانوني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في فلوريدا يؤكد أن المجلس اطلع على وقائع عدة لتعرض الطلاب المسلمين للضرب والاضطهاد بالولايات المتحدة وأنه سيعمل على متابعة القضية مع والد الفتاة للتأكد من حصولها على جميع حقوقها.