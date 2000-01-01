أدى الكويتيون، أمس السبت، صلاة الاستسقاء بمختلف مدن ومحافظات البلاد، بعد انقطاع هطول المطر في البلاد لفترة طويلة.

ولم ينزل المطر بالكويت، خلال هذا الشتاء، إلا مرة واحدة، لكن بدرجة خفيفة.

وأشار بعض الخطباء إلى أن صلاة الاستسقاء تؤدى كلما انحبس المطر، واشتدت الحاجة إليه، وهي رمز للعبودية والثقة في قضاء الله عز وجل ورحمته بعباده.

وشددوا على أن هذه السنة النبوية الكريمة هي دعاء وتعبير عن التوبة والتضرع لله تعالى بأن يسقي عباده وسائر الأحياء وألا يجعلنا من القانطين.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الخميس الماضي، لأداء صلاة الاستسقاء بعدما انقطع المطر عن الكويت منذ مارس الماضي.