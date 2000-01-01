نظّمت منظمة "الإغاثة الإنسانية التركية IHH" (غير حكومية)، مسيرة صامتة في مدينة إسطنبول، تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين حاليا في سجون الاحتلال.

وشارك في المظاهرة مئات من طلاب وطالبات الجامعات التركية، الذين انطلقوا من أمام مدرسة "غلاطة سراي"، وصولا إلى جامع "شيشلي"، وسط المدينة.

وطالب المتظاهرون بحرية الأطفال المحتجزين؛ من بينهم فوزي الجنيدي، وعهد التميمي، وذلك عبر لافتات كُتبت بالتركية والإنجليزية والعربية والعبرية.

واصطف المشاركون في طابور بلغ طوله أكثر من 2500 متر، رافعين صور الطفلين "الجنيدي" و"التميمي" والأعلام الفلسطينية والتركية.

وأكدوا أن اعتقال الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، أمر مرفوض في كل القوانين والشرائع الدولية.

وخلال المسيرة، قالت المحامية التركية، غولدن سونميز، إن "صمت المسيرة يصرخ بأن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين ليسوا وحيدين".

وأضافت سونميز التي تشغل منصب عضو مجلس إدارة (IHH)، أن "أطفال فلسطين هم أطفال جميع المسلمين، وسنتابع قضاياهم".