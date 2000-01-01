تمكن الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي بالسيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية ليمهد طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وواصلت القوات اليمنية تقدمها في منطقة نِهم شرقي العاصمة صنعاء بالسيطرة على جبال الدشوش والنفاحه والمشنه بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي في ميليشيات الحوثي أحمد هندي دغسان أصيب بجراح بليغة بغارة جوية استهدفته في نقيل بن غيلان في نهم.

وكانت القوات اليمنية تمكنت من السيطرة على ما يعرف بجبال القناصين المطلة على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة.

وقالت مصادر عسكرية إن 15 من أمهر القناصة الحوثيين لقوا مصرعهم في الخنادق والمتاريس أثناء تحرير جبال القناصين، التي شكلت في السابق عقبة أمام القوات الحكومية نحو مناطق بران.