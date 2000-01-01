وجهت تايلاند دعوة رسمية إلى جيش ميانمار من أجل المشاركة في مناورات عسكرية ضخمة تشارك فيها عدة دول بقيادة الولايات المتحدة العام المقبل، على الرغم من اتهامه بممارسة التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وقال كريستوفر لوغان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن تايلاند وجهت دعوة لميانمار للمشاركة في مناورة "كوبرا غولدا" السنوية، التي تضم آلاف الجنود الأمريكيين والتايلانديين وغيرهم من دول آسيوية أخرى.

وأوضح لوغان أن دعوة وجهت لميانمار لمراقبة الجزء الخاص بالمعونات الإنسانية ومواجهة الكوارث في المناورات.

وقال ضابط كبير في المخابرات الحربية التايلاندية إنه لم يتضح ما إذا كانت ميانمار قبلت الدعوة، لكنه قال إن تايلاند حريصة على مشاركتها.

وعندما سئل عن سبب اتخاذ تايلاند قرار دعوة ميانمار على الرغم من قمع الروهينغيا، قال المسؤول "لم يطرح هذا في المحادثات مطلقا. نحينا هذه المسألة (قضية الروهينغيا). نركز على التدريب وعلى التعليم وعلى التعاون العسكري. إننا نرغب في مشاركة ميانمار", على حد قوله.