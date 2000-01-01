دخل رجل أسترالي مجهول إلى مسجد مساء يوم الجمعة الماضي، وبدأ يطرح على من فيه أسئلة، تطرق فيها مع أحد المصلين إلى ما يحدث في فلسطين وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس.

وأخبره المصلي أنه لا ينوي الحديث عن هذا الموضوع، تجنباً منه للحديث مع مجهول لا يعرفه، إلا أن السائل وجّه إليه لكمة كسرت أنفه.

وقال أحمد زريقة رئيس "الجمعية الإسلامية في ولاية جنوب أستراليا"، إن صاحب اللكمة متين البنية، بدليل أنه لم يهرب، ومن تلقاها ترنح منها.

وأضاف, أن الشاب الذي تلقى اللكمة من المجهول، هو أسترالي اعتنق الإسلام قبل 10 سنوات، ويرتاد باستمرار "مسجد عمر بن الخطاب" التابع للجمعية، والمعروف أيضا باسم المنطقة الواقع فيها، وهي "ماريون" بمدينة Adelaide عاصمة الولاية، وكان الوقت ليلا بعد صلاة العشاء عندما وقعت الحادثة.