وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" اعتقال قوات النظام السوري 1644 لاجئاً فلسطينياً، مشيرةً إلى أنّ 475 منهم قضوا "تحت التعذيب".

كما كشفت المجموعة عبر موقعها الرسمي أن قوات النظام تواصل اعتقال 106 لاجئات فلسطينيات، أغلبهن شابات، وتمارس بحقّهن كافة أشكال التعذيب.

وتطرّقت إلى ذكر أصناف التعذيب التي تتعرّض لها المعتقلات، وأبرزها الاغتصاب والضرب والإهانات اللفظية والجسدية، إضافة إلى الصعق بالكهرباء.

كما أشارت إلى أن "3625 لاجئاً، بينهم 463 امرأة، قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في سورية عام 2011، إلى تاريخ ديسمبر من العام الجاري".

وأضافت أنّ "204 قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية، بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك"، موضحة أن "حصار قوات النظام ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة، على مخيّم اليرموك دخل يومه 1260 على التوالي".

كما أشارت إلى أن "المياه مقطوعة عن مخيّم درعا منذ أكثر 1357 يوماً، وعن مخيّم اليرموك منذ 1197 يوماً، بينما يخضع مخيم حندرات، شمالي حلب، لسيطرة قوات النظام منذ أكثر من 456 يوماً، وسط دمار أكثر من 80 في المائة من مبانيه تدميراً كاملاً وجزئياً".