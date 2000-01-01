وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صفعة قوية لمجلس انفصالي مناهض لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا في مدينة عدن؛ حيث أقال ثلاثة من القادة الجنوبيين البارزين المنضويين في عضوية هذا المجلس.

وبموجب تعديل حكومي جديد في حكومة أحمد بن دغر، أقال هادي كلا من وزير النقل "مراد الحالمي"، ومحافظي لحج "ناصر الخبجي"، والضالع "فضل الجعدي"، وجميعهم أعضاء في المجلس الإنتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.

كما عين هادي، القيادي الجنوبي في حزب المؤتمر الشعبي، أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفاء للواء حسين عرب.

وشمل التعديل الوزاري أيضًا تعيين عثمان مجلي وزيراً للزراعة والري، والمهندس أوس العود وزيراً للنفط والمعادن، و محمد الحميري وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

كما عين الرئيس اليمني "أمين محمود" محافظا جديدا لمحافظة تعز التي تشهد قتالا داميا ضد المليشيات الحوثية منذ نحو ثلاث سنوات، بينما حل قائدان عسكريان برتبة لواء في قيادة محافظتي لحج والضالع بدلا عن المحافظين المقالين، حيث عُين اللواء الركن علي صالح محافظاً لمحافظة الضالع إلى جانب مهامه قائداً للواء 33 مدرع قائداً لمحور الضالع، والعميد ركن أحمد التركي محافظاً لمحافظة لحج قائداً للواء 17 مشاه ويرقى إلى لواء، كما عُين سيف الشريف سفيراً في وزارة الخارجية.