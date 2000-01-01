قال محافظ ولاية هلمند الأفغانية، حياة الله حياة، اليوم الأحد، إن قوات مشاه البحرية الأمريكية "المارينز" ستعود إلى الولاية مجددًا، لـ"مكافحة الإرهاب، ودعم قوات الأمن المحلية"، على حد قوله.

وأضاف المحافظ، في تصريح أوردته قناة محلية: إنّ "وفدًا من البحرية الأمريكية زار الولاية، أمس السبت، لتفقد الأوضاع فيها، قبل نشر قوات المارينز".

وأكد المحافظ أن الوفد الأمريكي تعهد "بعودة المارينز إلى ولاية هلمند في أقرب وقت".

من جانبه، قال ماجد أخوندزادا، عضو مجلس ولاية هلمند: إنه "بدون المارينز، لن تتمكن القوات الأفغانية من هزيمة (المتمردين) ... نحن نحتاجهم لإعداد وتعزيز قواتنا"، في إشارة إلى مقاتلي حركة طالبان التي تعد ولاية هلمند أحد معاقلها التاريخية في أفغانستان.

وانتشر نحو 30 ألف جندي من "المارينز" في الولايتين الجنوبيتين قندهار وهلمند خلال الفترة ما بين 2010 و2014. وتعد هذه أول عودة لتلك القوات إلى هلمند.

ويتماشى قرار عودة المارينز إلى هلمند، مع استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تجاه أفغانستان، التي أعلن عنها في أغسطس الماضي، حيث أكد أن التغيير الجديد في سياسة بلاده تجاه أفغانستان سيستند إلى "الظروف بدلا من الوقت"، في إشارة إلى أن مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان ستنتهي بتحسن الظروف الأمنية فيها، وليست مرتبطة بتاريخ معين.