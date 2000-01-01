طرد سائق حافلة عمومية في العاصمة الألمانية برلين إحدى الراكبات بعد أن بدر منها سلوك عنصري تجاه امرأة محجبة ورجل ذي بشرة سوداء.

ونشر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، تغريدات لإحدى الراكبات تدعي لينا رورباخ كأحد شهود العيان على الواقعة.

ووصفت رورباخ، التي تعمل لدى منظمة العفو الدولية، ما شاهدته يوم الجمعة (22 ديسمبر 2017) قائلة: "صعدَتِ امرأة إلى الحافلة وسألتْ راكبة محجبة تجلس في أحد المقاعد إن كانت ستنزل في محطة قريبة أم بعيدة. بعدها طلبت من السيدة المحجبة أن تقف وتترك لها المقعد لتجلس فيه هي، ربما بعد أن قالت لها بأنها ستنزل في محطة بعيدة".

وتضيف رورباخ: "بعد مرور بعض الوقت، صعد إلى الحافلة رجل ذو بشرة سوداء وأراد الجلوس في المقعد الشاغر بجانب المرأة التي طلبت من السيدة المحجبة أن تترك لها المقعد. غير أن الرجل فوجئ بها وهي تمنعه من ذلك. وعندما سأل عن السبب قالت له بصوت مرتفع وعدواني: "عندما أرى أشخاصاً مثلك تتملكني قشعريرة".

ورغم الاستفزازات، تواصل شاهدة العيان رورباخ، التزم الراكب ذو البشرة السوداء بهدوئه ورفض عرض أحد الركاب ليجلس مكانه. وبمجرد انتباهه لما كان يحصل، تدخل سائق الحافلة وخيّر المرأة بين السماح للرجل بالجلوس وبين مغادرة الحافلة، فاختارت ترك الحافلة!".