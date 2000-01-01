أصدر القضاء البحريني، اليوم الاثنين، أحكامه في قضية تشكيل خلية “إرهابية” المتهم فيها 18 شخصًا بالشروع في اغتيال القائد العام، وارتكاب عدد من الجرائم “الإرهابية “الأخرى في البحرين.

وتراوحت الأحكام الصادرة بين الإعدام والسجن وإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانيين، وبراءة خمسة من المتهمين.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين خلال جلستها اليوم بحق الخلية التي تضم 18 شخصًا، منهم عدد 10 حاضرين، و 8 متهمين هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران والعراق.

وحكمت المحكمة بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء بالإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.