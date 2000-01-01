قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أسامة النجار، إنهم يعتقدون أن قوات الاحتلال الصهيوني بدأت تستخدم نوعاً جديداً من الغاز لقمع الاحتجاجات المستمرة، والتي تحولت إلى اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين؛ يسبب أعراضاً جديدة، أبرزها: الاختناق الشديد، والإغماء، مع تشنجات عصبية وقيء وصداع، وآلام في الركبة القدمين.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أنه للأسبوع الثَّانِي على التوالي، لا يزال عدد من المصابين في مُسْتَشْفَى غزة الأوروبي تحت العناية السريرية؛ من جَرَّاء استنشاق هذا الغاز.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن هذا “الغاز المجهول يصيب المواطنين بالاختناق والإجهاد والتسارع في نبضات القلب، والتقيؤ، والسعال الشديد، والتشنجات”.