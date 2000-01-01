أعلن “جيمي موراليس” رئيس دولة جواتيمالا عن أن بلاده ستنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة تسير على خطى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي أعلن عن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن “جواتيمالا” كانت واحدة من 7 دول انضمت للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في التصويت ضد القرار الرافض للتحرك الأمريكي في جلسة عامة بالأمم المتحدة قبل أيام، وينظر إلى تلك الدول السبع على أنها صغيرة وتعتمد على المساعدات الأمريكية بشكل هائل.

ورأت الصحيفة أن قرار الرئيس “الجواتيمالي” يعد محاولة لكسب تأييد “ترامب”، وربما صرف الأنظار عن مشاكله الداخلية، فشقيقه وابنه يخضعان للتحقيق من قبل لجنة لمكافحة الفساد والمدعومة بقوة من أمريكا والأمم المتحدة.

وذكرت أن جواتيمالا تنتظر أيضا الموافقة على حزمة مساعدات منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى للولايات المتحدة.