بثت وسائل إعلام يمنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل أسرته قوات الجيش الوطني اليمني، بينما كان يقاتل في صفوف الحوثيين.

ويظهر المقطع أحد العسكريين وهو يستجوب الطفل، وبيده ميكروفون – على ما يبدو لوسيلة إعلامية تابعة للجيش – ليسأل الطفل عن ملابسات تجنيده في صفوف الميليشيا الإيرانية، في البداية كان الطفل متلعثما في الإجابات، ويبدو عليه الخوف، لكن ما هي إلا ثوان حتى أجهش بالبكاء بشكل كبير، لا سيما عندما سأله العسكري عن كيفية تجنيد الحوثيين له، ويبدو أن الطفل كان يخشى شيئا أو مكروها قد يلحقه الحوثيون بأهله، فربت العسكري على كتفه.

ويقوم الحوثيون بتجنيد الأطفال بأعداد كبيرة في المعارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية، وفي أكتوبر الماضي أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية عبد الملك المخلافي، أن نحو 70 في المائة من قوام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، هم من الأطفال.