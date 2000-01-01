أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرا ذكرت فيه عدد الحالات الصحية التي قامت بمعالجتها والخدمات الصحية والإنسانية التي قدمتها للاجئين الروهنغيا في مخيمات بنغلادش منذ 20 نوفمبر الماضي موردة عددا من شهادات اللاجئين .

وقالت المنظمة : إنها عززت من عملياتها في بنغلادش استجابة للأزمة وعالجت أكثر من 67.169 مريضاً ومصاباً منذ 25 أغسطس وزادت مرافقها من عيادة استشفاء واحدة ونقطة طبية واحدة إلى 15 عيادة ونقطة طبية وعيادتين جوالتين وعززت خدمات الصحة النفسية وحسنت خدمات الماء والصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض وبنت أكثر من 510 مراحيض.

وأضافت أنها أنشأت 105 حفر للصرف الصحي وأنشأت نظام توزيع للماء بالجاذبية ونقلت ما معدله 55000 لتر من الماء يومياً لتجمعات اللاجئين.

وحذرت المنظمة من سوء التغذية الواضح بين اللاجئين في بنغلادش وفي ولاية أراكان ومن نقص في الماء النظيف ومن عدم توزيع ما يكفي من الطعام إضافة إلى عدم توفر اللقاحات للاجئين .

ومنذ الخامس والعشرين من أغسطس (آب) عبر أكثر من 650000 لاجئ روهنغي الحدود إلى بنغلادش هرباً من الهجمات العنيفة في ولاية أراكان في ميانمار، وعانى الكثير من اللاجئين من إصابات بالغة سواءً بسبب الهجمات التي تعرضوا لها أو بسبب الرحلة الخطرة التي اضطروا لقطعها عبر الحدود.