أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، أن قرار رئيس غواتيمالا نقل سفارة بلاده في "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس المحتلة لن يغير شيئا على أرض الواقع؛ فهو قرار جاء نتيجة الضغط الذى تقوم به الولايات المتحدة على بعض الدول التي ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها.

وقال السلمي في تصريح له اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية : "لقد رأينا إرادة المجتمع الدولي متمثلة في رفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وكذلك الرفض الدولي لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأضاف السلمي: لدينا خطة في البرلمان العربي للتصدي لهذا القرار الأميركي مع البرلمانات الإقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة عالميا، لشرح قضية القدس وأهميتها باعتبارها أرضًا محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمة العربية تم التباحث بشأنها اليوم مع أمين عام جامعة الدول العربية، في مقدمتها تبعات الإعلان الأميركي المرفوض بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال.

ومن المقرر أن تبدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة لمدة يومين، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة، فيما ستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فستركز على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصةً التعليم واللاجئين.