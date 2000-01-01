طالب حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي في المغرب اليوم الإثنين باستدعاء وزيري الداخلية والطاقة والمعادن إلى البرلمان، على خلفية مصرع شابين شقيقين، يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار منجم للفحم الحجري في مدينة جرادة (شرق)، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات.

وقال الفريق النيابي للحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في بيان : إنه "طالب باستدعاء وزيري الطاقة (عزيز رباح) والداخلية (عبد الوفي لفتيت ) للمثول أمام لجنة برلمانية، لمناقشة مشكل آبار الفحم في المدينة، على خلفية وفاة مواطنين".

ودعا الحزب إلى تسيير "لجنة استطلاع برلمانية لمدينة جرادة، على خلفية هذا الحادث".

وشارك الآلاف، اليوم، في تشيع جنازة الشقيقين جدوان والحسين الدعيوي (23 و30 عاما)، اللذين لقيا مصرعهما إثر انهيار المنجم.

فيما شهدت مدينة جرادة استجابة محدودة من جانب التجار لدعوة إلى إضراب عام، اليوم، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظاهر المئات من المواطنين، أمس في المدينة على خلفية مصرع الشابين.

ويقول نشطاء : إن الاحتجاجات تطالب بتنمية المدينة وإنهاء تهميشها، خاصة وأنها تعاني من تدهور أوضاع السكان، منذ إغلاق شركة "مفاحم المغرب".

واضطر شباب مدينة جرادة، بعد قرار إغلاق شركة استخراج الفحم من مناجم المنطقة عام 1998، إلى العمل في ظروف غير آمنة، وفق العديد منهم.