قرر اتحاد الأئمة الألبان بسويسرا في دورته السنوية الأولى الأسبوع الماضي توسيع عضوية الاتحاد لتشمل رؤساء المراكز والمساجد الألبانية بجانب الأئمة الألبان في كل منهما.

تأتي هذه الخطوة بعد عام واحد من اندماج كل من اتحاد الأئمة الألبان والمراكز الإسلامية الألبانية في اتحاد واحد يجمع كافة الأئمة بالمساجد والمراكز الإسلامية .

وفي تصريحات خاصة لـ"المجتمع" قال د. باشكيم علي نائب رئيس الاتحاد: إنه اتحاد الجمعيات الإسلامية في سويسرا، وبهذا تصبح مجدداً أكبر اتحاد لجمعيات إسلامية يتبعها نحو 40 مسجداً جميعها تشرف عليها الأقلية الألبانية المسلمة في سويسرا.

وأشار باشكيم إلى أن اتحاد الأئمة الألبان كان قد تأسس في سويسرا عام 2012م، ويعد أكبر مؤسسة إسلامية تمثل الأئمة في سويسرا.

ويعيش في سويسرا حوالي 400 ألف مسلم ومسلمة وتعد الجالية الألبانية أكبر الجاليات المسلمة في البلاد.