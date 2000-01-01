اعتقلت قوات العبادي الامنية عشرة مواطنين خلال حملات دهم وتفتيش تعسفية نفذتها اليوم الاثنين بعدة مناطق محافظة ديالى.

وذكر مصدر بالشرطة في تصريح نشر قبل قليل أن القوات الامنية شنت حملات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة في ديالى، ما أسفر عن اعتقال عشرة أشخاص، بدعوى انهم مطلوبون للقضاء بسبب ارتكابهم جرائم جنائية وأخرى متعلقة بـ(الارهاب).

وزعم المصدر أن القوات الحكومية استندت في تنفيذ تلك الاعتقالات إلى معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات اعتقال صادرة من القضاء .. لافتا الانتباه الى ان جميع المعتقلين تم نقلهم الى المراكز الامنية لغرض استكمال اجراءات التحقيق.

يذكر أن قوات العبادي تنفذ يوميا حملات دهم وتفتيش في مختلف المحافظات وتسفر تلك الحملات التعسفية عن اعتقال آلاف المواطنين الابرياء تحت ذرائع واهية، حيث يتعرض هؤلاء المعتقلين يوميا لشتى انواع التعذيب الجسدي والمعنوي في السجون ، وسط صمت المنظمات والهيئات المحلية والدولية التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان.