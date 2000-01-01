‏انفجر صاروخ فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاقه، وسقط في منطقة مأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء، أمس الاثنين ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.

وتكرر خلال الآونة الأخيرة إخفاق الحوثيين في إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية، وسقوطها وانفجارها على الأرضي اليمنية.

وأطلق الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة صاروخين استهدفا العاصمة السعودية الرياض، وجرى التصدي لهما وإسقاطهما دون أن يتسببا في إصابات أو أضرار.

وعرضت الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي أجزاء من صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية، وثبت أنها مصنعة في إيران.