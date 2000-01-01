ألقت قوات الجيش الوطني اليمني القبض على مشرف الحوثيين السابق بمديرية “الرضمة” في محافظة “إب”.

وذكرت قناة “الإخبارية”، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المقبوض عليه متورط بجرائم وانتهاكات ضد المَدَنِيّين.

في سياق متصل، تمكن الجيش من تحرير جبل الثعالب، أحد أهم وأكبر مواقع الحوثيين في قيفة رداع”، بوسط البلاد، فيما استسلم 83 حوثياً للجيش بين محافظتي شبوه والبيضاء.

من ناحية أُخْرَى، اعتقلت ميليشيا الحوثي عَدَدَاً من المتعاونين معها من أبناء قرية “رمه”، وأشارت تقارير إلى أنها تَسْتَعِد لتصفيتهم؛ بِتُهْمَة الخيانة.