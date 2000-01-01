هاجم عضو الكنيست الصهيوني، أورن حزان، ومجموعة من المستوطنين الصهاينة، أهالي أسرى فلسطينيين ، باعتراض الحافلات التي كانت تقلهم لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن “نفحة” ، كما هددوا بعدم السماح للحافلات بالمرور، ووجهوا إلى الفلسطينيين الشتائم وكلمات عنصرية.

ويتزعم حزان مجموعة أطلق عليها اسم “حملة دفاع عن الجنود الإسرائيليين” وجهت تهديداتها إلى أهالي الأسرى الفلسطينيين وقالت: “سنوقف الحافلات، وسنصعد على متنها وسنشرح لهم أسلوب المعاملة بالمثل باللغة العربية، وإنهم لن يتمكنوا من زيارة أبنائهم”.

وظهر عضو الكنيست في شريط فيديو داخل الحافلة، وهو يوجّه سؤالا إلى والدة أحد المعتقلين عن اسمها، وعن اسم المعتقل الذي تتجه لزيارته، وتهمته، فقالت إنها متجهة لزيارة ابنها في السجن.

فما كان من حازان الا أن بادرها بالقول:” ابنك الحشرة ما الذي فعله؟”، فردت عليه:” ابني ليس حشرة وأنا لن اجيبك على سؤالك”، فرد عليها:” ابنك كلب “، فنهرته قائلة:” ابني ليس كلبا وإنما هو أرجل الناس وأنت الكلب”.

وبدأ حازان باستفزاز السيدة الفلسطينية من جديد، فردت عليه:” ابني رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، ومن ثم قال لها:” انا عضو كنيست”، فردت عليه السيدة الفلسطينية:” سواء أكنت عضو كنيست أو رئيس الوزراء نتنياهو نفسه، أولادنا فوقكم جميعا”.