انتهت مباراة كرة قدم لنادى "فولاذ الأحواز" بمظاهرة تندد بالاحتلال الفارسى للأحواز العربية.

وقالت مصادر ميدانية، إن مشجعى نادى "فولاذ الأحواز"، نطموا مسيرة وطنية حاشدة، عقب انتهاء مباراة الفريق، أمام نادى "برسبوليس طهران"، بمدينة الأحواز العاصمة أول أمس الأحد.

وردد المتظاهرون عبارات منددة بالاحتلال الفارسى ومنها "الحق خاوانا وخاويناه"، وهو ما يعنى بالفصحى "الحق تآخى معنا ونحن تآخيا مع الحق"، و"بالروح بالدم نفديك يا أحواز".

وانضم إلى المسيرة الآلاف من المواطنين الأحوازيين الغاضبين من الاضطهاد الإيراني.