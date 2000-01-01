قررت مجموعة "بايار"، ناشرة مجلة "يوبي" للأطفال، الاثنين، سحب عدد المجلة الجديد من السوق؛ بسبب تضمنه خريطة للعالم تفيد بأن "إسرائيل" ليستْ دولة حقيقية؛ وذلك استجابة لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

ويحتوي إصدار يناير من المجلة على خريطة للعالم كتب إلى جانبها: "نسمي هذه البلدان الـ197 دولاً، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر. هناك دول أخرى أكثر. لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية، مثل إسرائيل أو كوريا الشمالية".

وأعلن كاليفات، أنه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة "بايار" بسحب عدد "يوبي" الرقم 352 من البيع.

من جانبه، قال باسكال روفناك، رئيس مجموعة "بايار": "نقر بالخطأ، لا نريد الطعن في وجود دولة إسرائيل". وأضاف "نريد إظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم".

وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة أن تنشر في العدد التالي "تصويبًا وكذلك مقالة، توضح فيها ما هي إسرائيل وكيف ولماذا نشأت"، على حد قوله. إلا أن روفناك لم يوضح ما إذا كان سيستجيب لهذا الطلب.