جددت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن نحو 90 مستوطنا، بينهم طلبة معاهد تلمودية، وعدد من ضباط مخابرات وشرطة الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في مرافق المسجد المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية، من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه سواء مكانيا أو زمانيا.