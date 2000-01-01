أقدم جيش الاحتلال الهندي على قتل 3 جنود باكستانيين في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير المعروف باسم "ولاية كشمير الحرة".

وقال بيان صادر عن الجيش الباكستاني، الثلاثاء: إن جنوداً في الجيش الهندي انتهكوا هدنة وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على منطقة "روخ شكري" التابعة لولاية كشمير الحرة.

وأضاف البيان أن نيران العسكريين الهنود أسفرت عن مقتل 3 جنود باكستانيين، واصابة آخر بجروح.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام هندية أن 10 جنود من الجيش الهندي اجتازوا الحدود، وهاجموا مخفراً تابعاً للجيش الباكستاني، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود باكستانيين.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن مقتل 4 عسكريين، بينهم ضابط، بقصف باكستاني على الجزء الخاضع للاحتلال الهندي من إقليم كشمير.