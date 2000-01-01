أكّدت وكالة أنباء نظام الأسد الرسمية (سانا)، مساء أمس الثلاثاء، سقوط طائرة حربية تابعة للنظام على يد مقاتلي المعارضة في ريف حماة وسط البلاد ومقتل قائدها.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوكالة على حسابها عبر "تويتر".

وقالت الوكالة إن مصدرًا عسكريًا، لم تسمه او تبين منصبه، أكّد لها سقوط الطائرة ومقتل قائدها في ريف حماة الشمالي.

وكان فصيل بالجيش السوري الحر قد أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الأسد في ريف محافظة حماة.

وأفاد المتحدث باسم "جيش إدلب الحر" مصطفى الحسين بأن الطائرة من طراز L39، وتم إسقاطها بمضادات أرضية في ريف حماه الشرقي بالقرب من بلدتي "أبو دالي" و"أم قريتين".