قتل 6 من عناصر الشرطة في هجوم بعبوة ناسفة بولاية هلمند جنوبي أفغانستان أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم والي هلمند عمر زواك، إن عناصر الشرطة لقوا مصرعهم لدى انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة مدرعة كانت تقل أفراداً من شرطة الحدود.

وأضاف "زواك" أن الانفجار وقع على الطريق الواصل بين قضاء "مارجه" ومدينة "لشکركاه" مركز هلمند.

وأوضح المتحدث باسم الوالي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة 6 شرطيين آخرين بجروح مختلفة.

وذكر "زواك" أنه عقب الانفجار نفذت قوات الشرطة الأفغانية عمليات أمنية في المنطقة.

كما حمل المتحدث باسم والي هلمند، حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي أوقع قتلى وجرحى بين صفوف عناصر الشرطة.