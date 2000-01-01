قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها بدأت بإخراج مرضى سوريين حالتهم الصحية حرجة من الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات الأسد.

وكانت منظمة خيرية بريطانية الأسبوع الماضي قد أكدت ضرورة السماح بإجلاء 7 أطفال يعانون من مرض السرطان من الغوطة الشرقية.

والأطفال السبعة من بين أكثر من مائة وثلاثين شخصا يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل في الغوطة الشرقية.

ومن بين الأطفال السبعة، راما، 4 سنوات، التي تعاني من سرطان الغدد اللمفاوية، وتعاني من سوء التغذية ومن ورم خبيث في حلقها.

وقالت المنظمة إن آخر مرة تلقت فيها الدواء الذى تحتاجه كان قبل ثمانية أشهر.

ونشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الثلاثاء صوراً لسيارات اسعاف ستجلي المرضى من الغوطة الشرقية.

ولم تكشف اللجنة عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من المنطقة لتلقي العلاج.