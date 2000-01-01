دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الحكومة العراقية للتحقيق في اتهامات بشأن تورط مقاتلين إيزيديين في اختطاف وقتل عشرات المدنيين السنة جنوب مدينة الموصل.

وشارك مئات المقاتلين من الإيزيديين في المعارك التي خاضتها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" في الموصل منذ أكتوبر 2016.

وقالت "هيومن رايتس"، في تقرير لها صدر اليوم، إن "هناك اتهامت بقيام مقاتلين إيزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنيا من قبيلة متيوت في يونيو 2017. أبلغتنا عوائل الضحايا عن قيام القوات الإيزيدية في الرابع من الشهر المذكور باعتقال قسري ثم، على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم داعش وقوات الحشد غرب الموصل".

وأشار التقرير الى أن "قوات الإيزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017".

وقدم أحد قادة المجتمع الإيزيدي (لم يكشف عن هويته) لـ"هيومن رايتس" قائمة تضم أسماء 5 مقاتلين إيزيديين قيل له بأنهم من أعدموا تلك العائلات، حسب التقرير.