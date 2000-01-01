غابت إيران عن التصويت على قرار تم إصداره في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين ميانمار بسبب ارتكاب جرائم ضد مسلمي الروهينغيا ، رغم شعاراتها اليومية بضرورة رفع الظلم عن مسلمي ميانمار.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 122 صوتاً لصالح مشروع قرار الأحد، يدعو ميانمار لإنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، مقابل رفض 10 دول، من بينها روسيا، والصين، وسوريا، وامتناع 24 دولة عن التصويت، بينما غابت 37 دولة، من بينها إيران، عن التصويت، من إجمالي 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

ويحث مشروع القرار الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، ميانمار على إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.

وفضلت إيران عدم التصويت على هذا القرار في اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة المعنية بالقضايا الإنسانية رغم أنها تصرح علنا بأنها تقف إلى الشعب المسلم في ميانمار، لكنها عكس ذلك لم غابت عن جلسة التصويت على قرار يدين القمع ضد الروهينغيا.

وتبريرا لموقفها، أصدرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بنيويورك، بيانا نشرته وكالة "مهر"، حول أسباب عدم تصويت إيران علي القرار وقالت إن إيران غابت عن التصويت لأنها تعارض قرارات اللجنة الثالثة التي تبنت سابقا قرارات أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران, على حد قولها.

ويقول مراقبون إنه من الواضح أن إيران لا تريد إغضاب روسيا والصين حول القضايا العالمية حتى في قضية إسلامية تدعي بأنها ضمن "قضاياها المبدئية واهتماماتها القصوى".