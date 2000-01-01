تعرض شاب مسلم روهينغي في مدينة بوسيدونغ بميانمار لاعتداء من قبل مجموعة بوذيين مما أدى إلى إصابته إصابات متفرقة كانت إحداها بليغة.

وأكَّدَ الشاب المعتدى عليه أن مجموعة من البوذيين طلبوا منه نقلهم للطرف الآخر من النهر على متن القارب الذي يعمل عليه، وفور نزولهم باغتوه بضربة على الرأس بساطور كان في يد أحدهم، وحاول تفاديه لكنه وقع على كتفه وأحدث جرحاً غائراً فيه. وأَضَافَ: “بعد أن تيقنت أنهم يريدون قتلي قفزت إلى النهر وابتعدت عنهم وكان حينها قد تجمع الناس من الجوار لاستطلاع مصدر الصراخ فرأوني وأنا أتخبط في الماء والبوذيون يهربون”.

بَعْدَ ذَلِكَ قَامَ الناس الذين حضروا لاستطلاع الأَمْر بإنقاذه من قاع النهر، بعد أن فقد قواه وذهبوا به إلى منزل أسرته.