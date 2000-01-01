قال وزير المواصلات الصهيوني "إسرائيل كاتس"، إنه قرر إطلاق اسم الرئيس الأمريكي "دونالد جون ترامب"، على محطة القطار السريع، التي سيتم بناؤها قرب حائط البراق، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتز، اليوم الأربعاء: إن الوزير قرَّر الثلاثاء العملَ بتوصيات اللجنة التي تعمل على دراسة إمكانية تمديد خط القطار السريع، الذي يجري بناؤه حالياً بين تل أبيب والقدس، وإقامة محطة تبعد عشرات الأمتار عن الموقع.

وسيتم إطلاق اسم "دونالد جون ترامب" على المحطة بقرار من كاتز، الذي يأتي "بسبب قراره التاريخي والشجاع بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ومساهمته في تعزيز وضع القدس كعاصمة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل"، على حد ما ورد بالبيان.

وكانت وزارة المواصلات "الإسرائيلية"، قد أعلنت قبل عدة أشهر أنها تعتزم أن يصل القطار السريع، الذي يربط مدينتي القدس وتل أبيب، إلى "باب المغاربة".

وباب المغاربة هو أحد بوابات بلدة القدس القديمة، الذي يؤدي إلى حائط البراق والمسجد الأقصى.

وينتظر أن تُدشن سلطات الاحتلال العام المقبل، الخط السريع الذي يربط مدينتي القدس وتل أبيب. وسيكون إيصال خط سكة الحديد إلى باب المغاربة، ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذي لم يتم تحديد موعد الانتهاء منه.

وقرَّر ترامب في 6 من ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس؛ ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.